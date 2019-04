Leipzig

Waldbrandgefahr sinkt auf niedrigste Stufe

27.04.2019, 10:56 Uhr | dpa

Tief "Theodor" verringert die Waldbrandgefahr. Dank des in der Nacht zu Samstag einsetzenden Regens gilt in ganz Sachsen die niedrigste Warnstufe eins. Noch am Freitagmittag galt in den nördlichen Gebieten Sachsens laut einer Gefahrenkarte des Staatsbetriebs Sachsenforst die höchste Warnstufe fünf.

Auch in Thüringen hat sich die Lage entspannt. Die Waldbrände an der Bleichlochtalsperre und in Plaue konnten am Freitag gelöscht werden. Die Einsatzkräfte halten weiterhin Ausschau nach Glutnestern. Der Katastrophenfall wurde beendet. In ganz Thüringen ist die Waldbrandgefahr dank Tief "Theodor" ebenfalls auf Stufe eins gesunken.