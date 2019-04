Greifswald

Buttersäure entweicht aus Koffer in Greifswald

27.04.2019, 12:26 Uhr | dpa

Eine Bewohnerin hat am Freitagabend in einem Hausanschlussraum in Greifswald einen Koffer entdeckt, aus dem beißender Geruch entwich. Laut Feuerwehr handelt es sich um hochätzende Buttersäure, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Einsatzort wurde umgehend weiträumig abgesperrt, die Anwohner wurden gebeten, die Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen vorerst nicht zu verlassen. Die mit Schutzanzügen bekleideten Feuerwehrleute konnten den Koffer sicherstellen. Durch das Einatmen des entweichenden Gases wurden vier Feuerwehrleute, zwei Polizeibeamte sowie die Bewohnerin leicht verletzt.