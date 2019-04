Oststeinbek

Fans gehen bei Amateur-Fußballspiel aufeinander los

27.04.2019, 16:18 Uhr | dpa

Beim Bezirksliga-Fußballspiel Oststeinbek (Kreis Stormarn) gegen Bergedorf sind am Freitagabend 60 Polizeibeamte angerückt. Die Beamten stürmten am Ende der Partie das Feld, um die beiden Fanlager von einander zu trennen, teilte die Polizei am Samstag mit. Trotzdem soll es am Rande der Polizeikette zu zwei kleinen Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fans gekommen sein. Die Beamten begleiteten die Bergedorfer Fans zum nahen Bahnhof. Nach Angaben der Polizei ist es nicht das erste Mal, dass die Anhänger beider Vereine aufeinander losgehen.