Frankfurt am Main

Frankfurts Co-Trainer Reutershahn: 1000. Pflichtspieleinsatz

27.04.2019, 16:25 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Co-Trainer Armin Reutershahn absolviert an diesem Samstag sein 1000. Pflichtspiel. Dies teilte der hessische Fußball-Bundesligist unmittelbar vor der Partie gegen Hertha BSC mit. Reutershahn arbeitet seit 1991 in der Branche und war vor Frankfurt unter anderem Co-Trainer beim KFC Uerdingen, dem Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart. In Uerdingen und Nürnberg war der 59-Jährige sogar kurzzeitig Cheftrainer. Bei Pokalsieger Frankfurt arbeitet er derzeit unter Cheftrainer Adi Hütter.