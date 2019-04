Düsseldorf

Restaurant nach Brand komplett zerstört

27.04.2019, 16:39 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in der Mittagszeit ist ein geöffnetes Restaurant in Düsseldorf völlig zerstört worden. Etwa 30 Gäste und sieben Mitarbeiter hätten das Lokal am Samstag rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen können, sagte ein Polizeisprecher. Nach Feuerwehrangaben wurden bei der Bekämpfung des Brandes zwei Einsatzkräfte leicht verletzt. Der Schaden liege bei etwa 250 000 Euro. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr war der Brand im Küchenbereich des Italieners ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, seien Flammen aus dem Gebäude geschlagen, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten zwei Menschen aus dem Haus gerettet. Nach Polizeiangaben handelt es sich um Bewohner des zweigeschossigen Hauses. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt.

Die 45 Einsatzkräfte hatten die Flammen bis zum Nachmittag gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo übernahm die Ermittlungen.