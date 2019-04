Chemnitz

Gewerkschaft plant Aktion bei Textil-Tarifverhandlungen

27.04.2019, 18:10 Uhr | dpa

Vor der vierten Runde bei den Tarifverhandlungen für die 16 000 Beschäftigten der ostdeutschen Textilindustrie hat die IG Metall Zwickau eine "verhandlungsbegleitende Aktion" angekündigt. Sie rief in einer Mitteilung am Samstag die Mitarbeiter mehrerer Unternehmen auf, sich vor dem Verhandlungslokal in Meerane (Kreis Zwickau) zu versammeln. Dort soll unter anderem eine Kundgebung stattfinden. In den bisherigen drei Verhandlungsrunden hatten sich der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti) und die IG Metall auf keinen neuen Tarifvertrag einigen können.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten unter anderem ein Entgelt-Plus von sechs Prozent sowie eine 37-Stunden-Woche wie in Westdeutschland. Bislang müssen die Mitarbeiter demnach 40 Stunden pro Woche arbeiten.