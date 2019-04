Saterland

Radfahrer achtet nicht auf Verkehr: Tödlich verletzt

27.04.2019, 18:40 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist am Samstag in Saterland (Kreis Cloppenburg) vom Wagen einer 37 Jahre alten Frau frontal erfasst und tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige habe beim Überqueren einer Hauptstraße nicht auf die Vorfahrt des Autos geachtet, teilte die Polizei in Cloppenburg mit. Der Radfahrer starb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Straße blieb für etwa zwei Stunden voll gesperrt.