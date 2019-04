Stuttgart

Stuttgarts Zuber fällt wegen Knieverletzung aus

27.04.2019, 19:01 Uhr | dpa

Offensivspieler Steven Zuber vom VfB Stuttgart hat sich einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Dennoch bestehe die Hoffnung, dass der Schweizer Nationalspieler in dieser Saison noch zum Einsatz komme, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Samstag kurz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach via Twitter mit. Der 27-Jährige hatte sich die Verletzung Anfang der Woche im Training zugezogen. Wie lange er ausfällt, teilte der VfB nicht mit.