Frankfurt am Main

"Tendenz ist okay": Dardai stolz auf ehrliche Arbeit

27.04.2019, 19:20 Uhr | dpa

Hertha-Trainer Pal Dardai ist auch im zweiten Spiel nach der Verkündigung seines Abschieds ohne Niederlage geblieben. Der scheidende Coach des Fußball-Bundesligisten aus Berlin konnte zwar nach dem 0:0 bei Eintracht Frankfurt im siebten Spiel in Serie keinen Sieg feiern, zeigte sich aber ob der gezeigten Leistung seiner Profis zufrieden. "Wir haben einen guten Teamgeist. Ich habe ehrliche Arbeit gesehen. Darauf kann man stolz sein", sagte der Ungar bei Sky.

Elf Tage nach der Verkündigung seines Abschieds zum Saisonende erarbeitete sich sein Team im ersten Spielabschnitt gute Chancen durch Ondrej Duda (23.) und Vedad Ibisevic (28.). Zudem klärte Eintracht-Abwehrchef Makoto Hasebe mehrere Situationen, bevor diese gefährlich wurden. Im zweiten Spielabschnitt konnte Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp einen Schuss von Herthas Abwehrspieler Karim Rekik (56.) gerade noch entschärfen. Die Hertha mühte sich nach Kräften und agierte sogar offensiver als die Eintracht, der nicht nur die Fitness, sondern auch gute Ideen fehlten. "Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch solche Mannschaften zu bespielen", sagte Herthas Mittelfeldspieler Maximilian Mittelstädt.

Selbst nach der 80. Minute und Gelb-Rot für Lukas Klünter hatten die Gäste in der Nachspielzeit durch Per Skjelbred die größte Chance. Der Norweger scheiterte frei vor Trapp. "Zum Schluss haben wir hier Matchball. Und das mit zehn Mann", so Dardai, der seinem Team eine aufsteigende Entwicklung bescheinigte. "Die Tendenz ist okay. Jetzt müssen wir gewinnen, dann sind wir raus aus dem Karussell."

Gegen den VfB Stuttgart, beim FC Augsburg und zum Abschluss gegen Bayer 04 Leverkusen bietet sich der Mannschaft die Gelegenheit, dem Trainer ein passendes Abschiedsgeschenk zu bereiten. Zum Abschluss der Vorrunde im Dezember forderte Dardai vier Punkte aus diesen drei Spielen. Die Mannschaft wollte sieben Zähler einspielen, wofür Dardai ein Essen spendiert hätte. Doch der Coach konnte aufgrund lediglich eines Punktgewinns beim 2:2 im Heimspiel gegen Augsburg das Geld dafür sparen. Eine Vorgabe für die abschließenden drei Spiele gibt es noch nicht.