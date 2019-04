Düsseldorf

Düsseldorfer Barkok und Bremer Klaassen angeschlagen

27.04.2019, 19:37 Uhr | dpa

Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen beklagen nach dem 4:1 (2:1)-Sieg der Rheinländer zwei verletzte Profis. Der Düsseldorfer Aymane Barkok und der Bremer Davy Klaassen stießen in der 50. Minute des Fußball-Bundesligaspiels am Samstag mit den Köpfen zusammen und mussten ausgewechselt werden. Barkok musste sofort mit einer blutenden Platzwunde vom Feld, Klaassen wenig später. Der Niederländer zog sich nach Angaben von Werder-Geschäftsführer Frank Baumann eine Risswunde am Ohr zu, die genäht werden musste. Trotzdem rechnen die Bremer nicht mit einem Ausfall Klaassens am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund.