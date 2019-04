Stuttgart

Kvitova und Kontaveit bestreiten Tennis-Finale in Stuttgart

28.04.2019, 01:58 Uhr | dpa

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien und die Estin Anett Kontaveit spielen heute beim WTA-Tennisturnier in Stuttgart um den Titel. Beide stehen erstmals im Finale der Sandplatz-Veranstaltung. Es geht um ein Preisgeld in Höhe von knapp 124 000 Euro sowie einen Sportwagen.

Nach mehreren Absagen für das traditionell hochklassig besetzte Turnier hatte am Samstag vor dem Halbfinale auch noch die japanische Weltranglisten-Erste Naomi Osaka aufgrund einer Bauchmuskelverletzung zurückgezogen. Dadurch war Kontaveit kampflos weitergekommen.

Kvitova setzte sich in der Vorschlussrunde in drei Sätzen gegen die Niederländerin Kiki Bertens durch, die zuvor Wimbledonsiegerin Angelique Kerber bezwungen hatte. Zum zweiten Mal in Serie war damit keine deutsche Teilnehmerin im Halbfinale.