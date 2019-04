München

Projektbilanz: Schüler-Feedback hilft Nachwuchslehrern

28.04.2019, 08:19 Uhr | dpa

Junge Lehrer in Ausbildung sind dankbar für Feedback ihrer Schüler - gerade von den Rückmeldungen älterer Schüler profitieren sie. Das ist ein Ergebnis eines Modellversuchs des Kultusministeriums an 79 Schulen im Freistaat. Zwei Jahre haben Schüler dort den Unterricht von Nachwuchslehrern bewertet. 358 Referendare und 131 an der Ausbildung beteiligte Lehrkräfte wurden im Anschluss zu ihren Erfahrungen befragt. Die Bilanz fällt überwiegend positiv aus, wie es in einer Auswertung der Befragungen durch das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München heißt, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Aus Sicht der Referendare ist das Schüler-Feedback demnach wichtig für die Verbesserung des Unterrichts. In einer weiteren Phase des Versuchs im Schuljahr 2019/2020 sollen die Teilnehmer ihre Feedback-Methoden nun freiwillig wählen dürfen - bislang gab es pro Schuljahr zwei schriftliche Bewertungen.