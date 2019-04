Osterrönfeld

Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Osterrönfeld

28.04.2019, 11:24 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Osterrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind sieben Menschen verletzt worden. An dem Unfall am Samstagmittag waren insgesamt vier Autos beteiligt, wie die Feuerwehr mitteilte. Genauere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Ein Verletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Kiel geflogen. Wie schwer die Verletzungen der Beteiligten genau waren, konnte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen nicht sagen. In Lebensgefahr schwebte demnach jedoch keiner von ihnen. Die Bundesstraße 202 musste bis zum Samstagabend gesperrt werden.