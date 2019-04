Briesen (Mark)

Kleinkind nach Unfall im Oder-Spree-Kreis verletzt

28.04.2019, 14:10 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Oder-Spree-Kreis sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Eine 22-Jährige verlor nach Angaben der Polizei am Samstagabend auf einer Landstraße zwischen Briesen und Rietz-Neuendorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Die Fahrerin sowie ihre beiden Mitfahrer - darunter das Kleinkind - seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Man vermute überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache, teilte die Polizei am Sonntag mit.