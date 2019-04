Junge wirft Stein von Brücke und trifft Auto

28.04.2019, 15:26 Uhr | dpa

Auf einer Brücke stehend hat ein unbekannter Jugendlicher einen Stein auf die Autobahn 73 im Landkreis Bamberg geworfen und ein Auto getroffen. Der Stein schlug auf der Frontscheibe des Wagens einer 47 Jahre alten Autofahrerin in der Nähe von Altendorf ein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da der Stein von der Scheibe aufgehalten wurde, blieben die 47-Jährige und ihre 40-jährige Beifahrerin bei dem Vorfall am Freitag aber unverletzt. Eine Fahndung nach dem Jugendlichen blieb zunächst erfolglos. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.