Sangerhausen

20-Jähriger nach Sturz von Balkon schwer verletzt

28.04.2019, 15:37 Uhr | dpa

Beim Sturz von einem Balkon ist ein 20-Jähriger in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Samstag aus zehn Metern Höhe auf einen gepflasterten Hof gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten mehrere Menschen zusammen in der Wohnung, zu der der Balkon gehörte, gefeiert. Es sei auch Alkohol getrunken worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung bei dem Sturz gebe es nicht.