Andisleben

19-Jähriger überschlägt sich mehrmals mit Motorrad

28.04.2019, 16:03 Uhr | dpa

Ein 19-Jähriger hat sich nahe Andisleben (Landkreis Sömmerda) mehrmals mit einem Motorrad überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Er sei von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Rettungskräfte demnach, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Zudem habe er keinen gültigen Führerschein besessen. Der 19-Jährige kam nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus, die Polizei nahm Ermittlungen gegen ihn auf.