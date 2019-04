Strasburg (Uckermark)

Unfälle mit sechs Verletzten auf A20

28.04.2019, 18:47 Uhr | dpa

Zwei Unfälle mit Verletzten und ein Autobrand haben am Sonntag für Behinderungen im Rückreiseverkehr von der Ostseeküste über die Autobahn 20 Richtung Berlin gesorgt. Wie Polizeisprecher am Sonntag erklärten, entstanden dadurch längere Staus auf der A20 zwischen Neubrandenburg und Prenzlau (Brandenburg), wo die A11 anschließt.

Wegen zu hoher Geschwindigkeit stießen bei Neubrandenburg-Ost ein Auto aus Potsdam und ein Wagen aus der Region Neubrandenburg zusammen. Dabei wurden eine Mutter und ihr neunjähriger Sohn sowie ein Paar aus Potsdam verletzt. Sie kamen in Kliniken.

Fast zeitgleich stießen bei Strasburg (Vorpommern-Greifwald) in Richtung Süden drei Autos an einer Baustelle auf der A20 zusammen. Dabei wurden ebenfalls zwei Menschen verletzt und die Fahrtrichtung auf der A20 war längere Zeit blockiert. Wenige Kilometer weiter sorgte zwischen Pasewalk und Prenzlau ein brennendes Autos für Behinderungen. Dessen Insassen hatten sich aber retten können. In einigen Bundesländern endeten am Sonntag die Osterferien.