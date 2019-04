Nürnberg

Eingewechselter James mit Wadenverletzung wieder raus

28.04.2019, 21:02 Uhr | dpa

Offensivspieler James Rodriguez vom FC Bayern hat sich beim 1:1 (0:0) im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg kurz nach seiner Einwechslung an der Wade verletzt. "Er hatte gleich nach fünf Minuten gesagt, er spürt was in der Wade, so dass wir ihn deswegen rausnehmen mussten", sagte Trainer Niko Kovac im TV-Sender Sky. "Er wurde jetzt schon behandelt, morgen bei der Untersuchung werden wir sehen, ob mehr kaputt ist oder nicht." Der Kolumbianer war in der Partie der Fußball-Bundesliga in der 57. Minute eingewechselt worden und musste nur eine Viertelstunde später wieder vom Platz.