Chemnitz

Handwerkskammer-Chefs treffen sich in Chemnitz

29.04.2019, 02:06 Uhr | dpa

Die Wiedereinführung der Meisterpflicht und die Sicherung von Fachkräfte-Nachwuchs stehen im Mittelpunkt auf der diesjährigen Frühjahrskonferenz des Deutschen Handwerkskammertages (DHKT) heute in Chemnitz. "Es ist ein zunehmendes Problem, junge Leute für das Handwerk zu begeistern", sagte Markus Winkelströter, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Chemnitz, der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Imagekampagnen, auf Messen und seit einiger Zeit verstärkt an Gymnasien wirbt das Handwerk um künftige Tischler, Bäcker und Dachdecker. Viele wüssten gar nicht, was das Handwerk an Karrierechancen oder im Bereich der Digitalisierung biete. "Das ist momentan unsere Hauptaufgabe, dieses Wissen an die jungen Menschen weiterzugeben", so Winkelströter.

Bis zum Dienstag diskutieren die Chefs der 53 Handwerkskammern in Chemnitz über aktuelle Entwicklungen ihrer Branche, über Förderung im ländlichen Raum sowie die bevorstehenden Wahlen. Der Zentralverband des Handwerks dringt zudem seit langem auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht. 2004 war diese in mehr als 50 Berufen weggefallen.