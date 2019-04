Malliß

Bündnis will Wölfe wie jedes andere Wildtier behandeln

29.04.2019, 03:26 Uhr | dpa

Ein Bündnis aus 14 Verbänden will den immer häufiger auftretenden Wolf wie jedes andere Wildtier behandelt sehen. Dazu gehöre auch die Jagd auf das Raubtier. Ein entsprechendes Positionspapier will die Gruppe heute in Groß Görnow bei Sternberg unterzeichnen. Zu dem Bündnis gehören Landwirte, Schäfer, Jäger, Waldbesitzer, Pferde- und Rinderzüchter, Fischer sowie der Verein Landurlaub.

Hintergrund sind jährlich steigende Zahlen von Rindern, Schafen, Damwild und anderen Nutztieren, die dem Wolf zum Opfer fallen. Im März sollen Wölfe sogar einen 1,80 Meter hohen Schutzzaun eines Damwildgeheges bei Borken in Südvorpommern überwunden und 8 von 15 Tiere getötet haben. Seit 2007 wurden laut Agrarministerium in Mecklenburg-Vorpommern rund 600 Nutztiere durch Wölfe getötet oder verletzt. Dazu gehörten etwa 540 Schafe.