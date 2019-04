Lüneburg

Nachtfahrverbot für Kanus soll für Ruhe an Flüssen sorgen

29.04.2019, 05:30 Uhr | dpa

Eine Auszeit für die Natur sollen künftig die Flüsse Luhe und Ilmenau bekommen. Der Landkreis Lüneburg will dort künftig den Rummel unterbinden, der zu Himmelfahrt und an den Pfingsttagen auf dem Wasser herrscht. Üblicherweise sind dann in Kajaks und Kanadiern zahlreiche Ausflügler unterwegs, viele davon lautstark und mit wenig Rücksicht auf empfindliche Flachwasserzonen und Uferböschungen. Die neuen Regeln sehen ein nächtliches Fahrverbot sowie Sperrungen zu Himmelfahrt und Pfingsten vor. Die Verordnung zielt vor allem auf Fahranfänger in Leihbooten kommerzieller Vermieter ab, für Kanuvereine sollen aber Ausnahmen gelten.