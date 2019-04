Frankfurt am Main

Bald weiteres E-Taxi in Frankfurt: Probeauto für Unternehmen

29.04.2019, 06:24 Uhr | dpa

Taxis warten an einem Taxistand. Foto: Henning Kaiser/Archivbild (Quelle: dpa)

Weitere E-Taxen sollen für sauberere Luft in der Frankfurter Innenstadt sorgen. Die Stadt plane, die Anschaffung von bis zu 50 der Taxis ohne Dieselmotor zu bezuschussen, sagte Ansgar Roese von der Frankfurter Wirtschaftsförderung. In den kommenden Wochen soll zunächst eines der Taxen mit Elektromotor angeschafft werden, damit die Betriebe es ausprobieren können. Details seien derzeit in der Ausarbeitung.

"Die Anschaffung der Taxen soll für die Unternehmer möglichst attraktiv werden", sagte Roese. Beim Projekt "50 E-Taxis für Frankfurt" solle auch der Effekt auf die Luftreinhaltung gemessen werden. Bisher fahren von den insgesamt mehr als 1700 Taxen in der Stadt 3 mit Elektromotor: Zwei Tesla und ein Hyundai wurden von zwei Taxi-Unternehmern angeschafft.

Die Taxivereinigung Frankfurt begrüßt die Möglichkeit, ein E-Taxi testen zu können. Dabei lasse sich ausprobieren, ob die E-Mobilität im Alltag einsetzbar sei. "Es muss sich wirtschaftlich abbilden lassen, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, wir tragen gerne dazu bei, Emissionen zu reduzieren", sagte der Vorsitzende der Vereinigung, Hans-Peter Kratz. Nötig seien allerdings mehr Lademöglichkeiten. Bisher gebe es in der Innenstadt nur eine Schnell-Ladestation, nötig seien sechs bis sieben, sagte Kratz.