Annaberg-Buchholz

Zwei Sattelauflieger geraten in Annaberg-Buchholz in Brand

29.04.2019, 06:51 Uhr | dpa

Zwei Sattelauflieger, die mit Autos beladen waren, sind in Annaberg-Buchholz (Erzgebirgskreis) in Brand geraten. Das Feuer war in der Nacht zu Montag aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Sattelauflieger waren am Brandort abgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schätzung zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch nicht machen. Die Sattelauflieger und die darauf geparkten Autos wurden erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.