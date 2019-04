Leinefelde-Worbis

Unbekannte stehlen zwei Kleintransporter von Großbäckerei

29.04.2019, 07:56 Uhr | dpa

Unbekannte haben zwei Kleintransporter in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) gestohlen. Die Täter haben die Fahrzeuge vom Firmengelände einer Großbäckerei entwendet, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 100 000 Euro. Aufgefallen war das Fehlen der Fahrzeuge in den frühen Morgenstunden am Montag.