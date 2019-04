Schkeuditz

Brand in Recyclingfirma: Rauch behindert Sicht auf A14

29.04.2019, 08:21 Uhr | dpa

In Radefeld (Landkreis Nordsachsen) ist in den frühen Morgenstunden ein Brand in einer Recyclingfirma ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung könne es auf der nahe gelegenen Autobahn 14 zu Sichtbehinderungen kommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Brandursache sei noch völlig unklar. Die A14 ist aber weiter in beide Richtungen befahrbar. Die Löscharbeiten dauern an.