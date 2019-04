Leipzig

Unbekannte zünden Stromgenerator in Leipzig an

29.04.2019, 09:06 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Leipzig einen Stromgenerator in Brand gesteckt und einen Schaden von 100 000 Euro verursacht. Das Feuer war in der Nacht zum Montag auf einer Baustelle im Stadtteil Mockau-Süd gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hatten einen Holzbalken auf den Generator gelegt und angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.