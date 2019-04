Berlin

GDV: Zwölf Millionen Euro Schaden durch Unwetter in MV

29.04.2019, 11:25 Uhr | dpa

Unwetter haben der Versicherungswirtschaft zufolge im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern Schäden von mindestens zwölf Millionen Euro verursacht. Davon entfielen zehn Millionen Euro auf Schäden durch Sturm und Hagel und zwei Millionen Euro auf andere Naturgefahren wie Starkregen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Montag in Berlin mitteilte. Die Daten gehen nach GDV-Angaben aus der ersten regionalen Naturgefahrenbilanz des Verbands hervor.

Im bundesweiten Vergleich liegt die Schadenshöhe im Nordosten eher niedrig: In Nordrhein-Westfalen seien mit 910 Millionen Euro die meisten Schäden registriert worden, gefolgt von Baden-Württemberg mit 260 Millionen Euro. Bundesweit summierten sie sich laut GDV auf 2,6 Milliarden Euro.

In der Statistik seien nur die versicherten Schäden erfasst. Zwar seien im Nordosten fast alle Wohnhäuser gegen Sturm und Hagel versichert, aber nur ein Viertel gegen Risiken wie Starkregen und Hochwasser, was deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 43 Prozent liege. Insgesamt zählt der GDV 300 000 nicht versicherte Häuser im Land.