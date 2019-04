Hamburg

Hamburger Hochschulen: Rot-Grün will Tierversuche eindämmen

29.04.2019, 11:30 Uhr | dpa

Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hat in einem Labor eine Maus in der Hand. Foto: Friso Gentsch/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Studium an Hamburger Hochschulen soll künftig weitgehend ohne Tierversuche auskommen. Das sieht ein Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und Grünen auf Änderung des Hochschulgesetzes vor. Darin wird der Senat aufgefordert, einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der den Verzicht auf Tierversuche in der universitären Lehre vorantreibt. Zudem sollen die Hochschulen verpflichtet werden, tierversuchsfreie Lehrmethoden zu entwickeln.

"Tierschutz fängt in den Köpfen der Menschen an", sagte der Tierschutzexperte der SPD-Fraktion, Gert Kekstadt, am Montag. "Daher ist es ein richtiger Schritt, dass Experimente an Tieren auch im Studium, soweit es irgendwie möglich ist, vermieden werden." Zwar sei es in der Forschung noch nicht möglich, Tierversuche komplett durch andere Verfahren zu ersetzen, sagte seine Grünen-Kollegin Christiane Blömeke. "Aber wir können in der Lehre konsequent auf lebende Tiere und Tierversuche verzichten."

Es gebe bereits "innovative Lehr-, Prüfungs- und Forschungsmethoden, die einen Verzicht auf Tierversuche erleichtern", sagte Kekstadt. "Uns ist aber auch wichtig, vorab mit dem Universitätsklinikum und anderen Hochschuleinrichtungen zu sprechen, um praxistaugliche Regelungen für das Hochschulgesetz zu entwickeln."