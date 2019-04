Berlin

Unwetter verursachen einen Schaden von 252 Millionen Euro

29.04.2019, 11:36 Uhr | dpa

Unwetter haben im vergangenen Jahr einen Schaden von rund 252 Millionen Euro in Bayern verursacht. Der Freistaat gehört damit zu den drei am stärksten betroffenen Bundesländern, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Montag mitteilte.

Ein Großteil der Schäden in Höhe von rund 202 Millionen Euro war demnach auf Sturm und Hagel zurückzuführen. Weitere 50 Millionen Euro leisteten die Versicherer im Freistaat für andere durch Naturereignisse wie Starkregen verursachte Schäden, hieß es. "Trotz des trockenen Sommers gab es lokal heftige Niederschläge. Seit Jahren gehören viele Gebiete Bayerns zu den gefährdetsten Gebieten Deutschlands."

Noch härter erwischte es im vergangenen Jahr Baden-Württemberg mit einem Versicherungsschaden von rund 260 Millionen Euro sowie Nordrhein-Westfalen, wo die Summe mit 910 Millionen Euro mehr als drei Mal so hoch war.