Hannover

VGH-Versicherungsgruppe: Beitragseinnahmen sanken 2018

29.04.2019, 13:46 Uhr | dpa

Das Firmenschild der Versicherungsgruppe VGH ist an der Verwaltung des Unternehmens angebracht. Foto: Holger Hollemann/Archivbild (Quelle: dpa)

Niedersachsens größte Versicherungsgruppe VGH blickt vor allem dank Zuwächsen bei den Krankenversicherungen auf ein insgesamt gutes Jahresergebnis 2018. "Unterm Strich können wir in allen drei Unternehmensbereichen mit den Jahresergebnissen 2018 sehr zufrieden sein", sagte Vorstandschef Hermann Kasten am Montag in Hannover. Allerdings sanken die Beitragseinnahmen der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro.

In der Sparte Provinzial Leben einschließlich Pensionskasse ging das Beitragsvolumen um 7,6 Prozent auf 635 Millionen Euro zurück. Grund sei vor allem das Geschäft gegen Einmalbeitrag, das überwiegend als Rentenversicherung abgeschlossen werde. Der Rückgang der Einnahmen der Provinzial Leben aus laufenden Beiträgen fiel den Angaben nach mit 463 Millionen Euro geringer aus - das Minus im Vergleich zum Vorjahr lag hier bei 2,0 Prozent. Die Zahl der Vertragskündigungen bleibe mit einer Stornoquote von 3,3 Prozent "auf historisch niedrigem Stand", hieß es.

Die für Schaden- und Unfallversicherung zuständige Landschaftliche Brandkasse Hannover nahm 2018 rund 1,16 Milliarden Euro an Beiträgen ein - etwa 0,8 Prozent mehr als 2017. Der Schadenaufwand blieb mit 788 Millionen Euro auf Vorjahresniveau - statt teuren Großbränden gab es vor allem Leitungs- und Feuerschäden. Zur VGH-Gruppe mit rund 1,9 Millionen Kunden gehören die Landschaftliche Brandkasse, die Provinzial Lebensversicherung, die Krankenversicherungsgruppe sowie Unternehmen und Beteiligungen in Bremen und Oldenburg.