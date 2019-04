Kaiserslautern

Frau bringt allein zu Hause Kind zur Welt

29.04.2019, 14:36 Uhr | dpa

Eine Frau in Kaiserslautern hat allein in ihrer Wohnung ein Kind zur Welt gebracht. Die 24-Jährige sei von der Geburt am Freitagabend sehr erschöpft gewesen und habe den Notruf gewählt, weil sie glaubte, nicht mehr die Haustür öffnen zu können, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Beamten eintrafen, habe sich bereits ein Notarzt um die Frau gekümmert. Sie hatte die Tür doch öffnen können. Die Mutter und ihr neugeborenes Mädchen wurden ins Krankenhaus gebracht, beide waren laut Polizei wohlauf. Der Vater war den Angaben zufolge gerade bei der Arbeit - die Beamten überbrachten ihm die Nachricht von der Geburt seiner Tochter.