Hamburg

395 Millionen Euro in Hamburger Schulbau investiert

29.04.2019, 17:27 Uhr | dpa

Insgesamt 395 Millionen Euro hat die Stadt Hamburg im vergangenen Jahr in Neubau, Sanierung und Instandhaltung der Schulgebäude investiert. 169 fertiggestellte Bauprojekte seien an die Schulen übergeben und rund 564 000 Quadratmeter Gebäudefläche in Ordnung gebracht worden, teilten Schulsenator Ties Rabe und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) am Montag mit.

"Fast drei Milliarden Euro haben wir seit 2011 in den Schulbau gesteckt. Damit haben wir erfolgreich auf die in den letzten acht Jahren stark gewachsene Schülerzahl reagiert", sagte Rabe. Jedoch werde in den nächsten zehn Jahren ein Anstieg der Schülerzahl um weitere 25 Prozent erwartet.

"Mit der Aussicht auf rund 45 000 Schüler mehr bis zum Jahr 2030 werden wir auch weiterhin auf den Schulbau setzen und an den gesetzlich festgeschriebenen kleinen Klassen festhalten", versicherte Rabe. Deshalb würden in den nächsten zehn Jahren mehr als 30 neue staatliche Schulen gebaut und viele bestehende Schulen saniert, modernisiert und vergrößert. "Dafür wird der Senat in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr als vier Milliarden Euro investieren."