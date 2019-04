Neuss

Tanklastwagen mit Fetten umgekippt: Sperrung in Neuss-Süd

29.04.2019, 18:01 Uhr | dpa

Weil ein mit tierischen Fetten beladener Tanklastwagen umgekippt ist, musste die Abzweigung von der A57 auf die A46 in Richtung Wuppertal für etliche Stunden gesperrt werden. Nach dem Verkehrsunfall am Montagmittag dürfte die Sperrung am Kreuz Neuss-Süd mindestens bis in den späten Abend hinein bestehen bleiben, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen zwölf Uhr war in der langgezogenen Kurve aus bislang unbekannten Gründen der Tanklaster umgestürzt, wie der Sprecher sagte. Weil das Fahrerhaus stark deformiert war, benötigten Rettungskräfte anderthalb Stunden, um den Fahrer befreien zu können, teilte die Feuerwehr mit. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Beginn der Bergung des niederländischen Lkw, der tierische Fette geladen hatte, verzögerte sich indes stundenlang. Lange sei nicht bekannt gewesen, was in dem Tank war, sagte der Polizeisprecher. Erst am Abend sollte damit begonnen werden, die Flüssigkeit abzupumpen. Noch sei nicht absehbar, wann die Strecke vollständig geräumt sein werde, teilte die Feuerwehr Neuss am Nachmittag mit.