Bremerhaven

Bremerhavens Unternehmen profitieren von Kreuzfahrtboom

29.04.2019, 18:29 Uhr | dpa

Der Kreuzfahrt-Boom hat Unternehmen in Bremerhaven im vergangenen Jahr einen Umsatz von knapp 15 Millionen Euro in die Kassen gespült. Allein die mehr als 230 000 Passagiere, die in der Seestadt an oder von Bord gingen, gaben rund sechs Millionen Euro aus, wie das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in einer am Montagabend veröffentlichten Studie schrieb. In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Hafenbetreiber Bremenports, der Handelskammer Bremen und der Stadt Bremerhaven.

Die Passagiere gaben ihr Geld für Übernachtungen, Restaurantbesuche oder Einkäufe aus. Zum errechneten Gesamtumsatz wurden auch Ausgaben der Reedereien sowie die von anderen Gästen gezählt. Das Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven sei inzwischen zu einer eigenen Attraktion geworden, hieß es in der Studie.

Angesichts des anhaltenden Wachstums der Kreuzfahrtbranche erwartet das Columbus Cruise Center Bremerhaven für 2019 mit 260 000 Passagieren einen Rekord. Die Verfasser der Studie warnen davor, dass angesichts der steigenden Passagierzahlen das Terminal schon bald an seine Grenzen stoßen werde. Sie raten dazu, die Flächen für den Check-in, die Gepäckausgabe und den Wartebereich sowie den Parkplatz zu vergrößern. "Bereits heute ist bei den Anläufen von Schiffen mit Kapazitäten für mehr aus 2500 Passagieren keine gleichzeitige Abfertigung von kleinen Schiffen mehr möglich", hieß es.