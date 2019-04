Burgdorf

Gerammter Wagen kracht in Auto auf Parkplatz: Drei Verletzte

29.04.2019, 18:59 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß auf einer Bundesstraße ist ein gerammter Wagen über beide Fahrbahnen auf einen Parkplatz geschleudert worden und in einen dort stehenden Wagen gekracht. Drei Menschen wurden bei der Karambolage in der Region Hannover verletzt, teilte die Polizei mit. Aus noch ungeklärter Ursache war eine 49-Jährige mit ihrem Wagen auf der B188 zwischen Uetze und Burgdorf am Montag auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte das Auto eines entgegenkommenden 72-Jährigen gestreift. Dieser knallte zunächst in die Leitplanke und schleuderte dann auf den Parkplatz gegen den Wagen einer dort stoppenden 40-Jährigen.

Während die Unfallverursacherin mit leichten Blessuren davon kam, musste der Rentner von der Feuerwehr schwer verletzt aus seinem Wagen geboren werden, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die 40-Jährige, die auf dem Parkplatz in ihrem Auto gesessen hatte, kam mit dem Schrecken davon. Die Straße blieb mehrere Stunden gesperrt, der Schaden beträgt mehr als 40 000 Euro.