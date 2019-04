München

Tennis: Erstrundenmatch von Struff wegen Regens verschoben

29.04.2019, 19:42 Uhr | dpa

Beim ATP-Turnier in München ist das Auftaktspiel von Jan-Lennard Struff als erstem angesetzten deutschen Tennisprofi wegen Regens abgesagt und auf Dienstag verschoben worden. Das teilten die Veranstalter am Abend mit, nachdem nur zwei Einzelpartien gespielt werden konnten. In diesen setzten sich der an Nummer acht gesetzte Ungar Marton Fucsovics und Taro Daniel aus Japan durch.

Am Dienstag steht bei der Sandplatzveranstaltung damit ein dichtes Programm an. Neben Struff sollen Rekordsieger Philipp Kohlschreiber und vier weitere Deutsche zum Einsatz kommen, wenn das Wetter passt. Der erste Einsatz von Vorjahressieger Alexander Zverev, den topgesetzten Weltranglisten-Dritten aus Hamburg, ist für Mittwoch geplant.