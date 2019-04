Berlin

Angriff auf Polizisten endet mit Beinbruch

29.04.2019, 19:52 Uhr | dpa

Wegen Lärmbelästigung herbeigerufene Polizisten sind in Berlin-Neukölln unversehens in einem Hausflur angegriffen worden. Nachdem sie in der Nacht zu Montag mehrfach an einer Wohnungstür in der Hugo-Heimann-Straße geklingelt und geklopft hatten, erschien dort laut Polizei schließlich ein 29-Jähriger, der sich jedoch geweigert habe, seinen Ausweis vorzuzeigen.

Anschließend hätten weitere Menschen aus der Wohnung, aus der der Lärm kam, die Beamten attackiert. Mit Verstärkung sei es gelungen, drei Tatverdächtige namhaft zu machen. Der 29-Jährige erlitt den Angaben zufolge während der Auseinandersetzung eine Beinfraktur und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf sie, Beleidigung und Nötigung wurden mehrere Strafermittlungsverfahren eingeleitet.