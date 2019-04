Bad Kreuznach

17-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

29.04.2019, 20:55 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger ist in Bad Kreuznach von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Lebensgefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge trat der Schüler "ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn". Eine 30-Jährige habe ihr Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen können und den 17-Jährigen erfasst. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.