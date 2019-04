Nürnberg

Nürnberg Falcons schaffen Aufstieg in Basketball-Bundesliga

29.04.2019, 21:38 Uhr | dpa

Die Basketballer der Nürnberg Falcons haben den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Ralph Junge bezwang die MLP Academics Heidelberg am Montag in einem packenden Duell mit 85:79 (36:42) und feierte damit im vierten Spiel der Halbfinalserie den nötigen dritten Sieg. Flügelspieler Ishmail Wainright führte die Gastgeber mit 19 Punkten an.

Vor rund 1500 Zuschauern in der ausverkauften Halle liefen die Franken lange Zeit einem Rückstand hinterher. Im letzten Viertel schafften die Hausherren unter riesigem Jubel ihrer Anhänger aber die Wende. Letztmals war der Standort Nürnberg in der Saison 2006/07 mit den Sellbytel Baskets in der deutschen Eliteklasse vertreten.