Lehrte

Radfahrer von Kleinlaster erfasst und tödlich verletzt

29.04.2019, 22:36 Uhr | dpa

Ein 77 Jahre alter Radfahrer ist in der Region Hannover von einem Kleinlaster erfasst und tödlich verletzt worden. Der 77-Jährige wurde bei dem Zusammenprall am Montagabend von der Fahrbahn geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge von Immensen (Lehrte) in Richtung Burgdorf unterwegs gewesen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor - die Polizei suchte am Abend noch nach Unfallzeugen.