Stuttgart

Trickfilm-Festival wird mit Gala eröffnet

30.04.2019, 01:29 Uhr | dpa

Erneut wird Stuttgart für einige Tage zum Zentrum des Animationsfilms. Heute wird das 26. Internationale Trickfilm-Festival mit einer Gala eröffnet. Bei mehr als 200 Veranstaltungen rechnen die Organisatoren bis zum Ende am Sonntag mit rund 100 000 Besuchern. Neben zahlreichen Animationsfiguren werden auch einige reale Prominente zu sehen sein: Otto Waalkes, Nellie Thalbach und Aylin Tezel werden als Nominierte zur Verleihung des Deutschen Animationssprecherpreises am Donnerstag (20.00 Uhr) erwartet.

1000 Trickfilme aus verschiedenen Ländern stehen auf dem Programm. Schon von Dienstagmittag (14.00 Uhr) an werden jeden Tag Filme auf einer Open-Air-Leinwand auf dem Schlossplatz gezeigt. In den Wettbewerben treten rund 130 Filme aus 62 Ländern um Preisgelder von zusammengerechnet mehr als 130 000 Euro an.

Das Festival gilt als eines der wichtigsten für den Animationsfilm weltweit und für die Verbindung zu Games und Transmedia. Ebenfalls am Dienstag startet die renommierte Konferenz für digitales Entertainment FMX.