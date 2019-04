Halle (Saale)

Landesarbeitsagentur berichtet über Arbeitsmarkt

30.04.2019, 02:04 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsagentur informiert heute über die Situation auf dem Thüringer Arbeitsmarkt im April. Bereits im März war eine leichte Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt zu spüren. Die Zahl der Arbeitslosen sank um rund 2900 auf 62 100, die Arbeitslosenquote auf 5,5 Prozent. Fachleute rechnen im April mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit stellen vor allem Bauunternehmen wieder verstärkt Mitarbeiter ein. Auch in Gärtnereien, dem Landschaftsbau und der Gastronomie entstehen zum Frühjahrsanfang neue Jobs.