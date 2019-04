Saarbrücken

Experten: Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gesunken

30.04.2019, 02:29 Uhr | dpa

Daten zur Frühlingsentwicklung am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz. Foto: Bernd Wüstneck (Quelle: dpa)

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im April nach Einschätzung von Experten saisonbedingt weiter zurückgegangen. Die genauen Zahlen legt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute vor. Außerdem will die Arbeitsagentur die neuen Möglichkeiten des Qualifizierungschancengesetzes erläutern, das Unternehmen mit Zuschüssen fördert, wenn sie Mitarbeiter in der Digitalisierung weiterbilden.

Im März waren in Rheinland-Pfalz 99 100 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 4200 oder 4,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 4,4 Prozent. Von Unterbeschäftigung waren im März 140 900 Menschen betroffen; dazu gehören Kurzarbeiter, kurzfristig arbeitsunfähige Menschen sowie alle, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen - etwa zur beruflichen Eingliederung oder zur Weiterbildung.