Hannover

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen sinkt weiter

30.04.2019, 03:29 Uhr | dpa

Die Frühjahrsbelebung auf Niedersachsens Arbeitsmarkt setzt sich fort: Saisonal bedingt ist im April die Arbeitslosenquote gesunken. Nachdem sie im März noch 5,1 Prozent betrug, liegt sie nun bei 5,0 Prozent. Landesweit waren 215 025 Menschen arbeitslos gemeldet - 2,7 Prozent weniger als im Vormonat und 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie am Dienstag die Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. "Die Arbeitslosigkeit ging in allen Alters- und Personengruppen zurück, am stärksten profitierten unter 25-Jährige von dem hohen Personalbedarf der Betriebe", sagte Agentur-Regionalchefin Bärbel Höltzen-Schoh.