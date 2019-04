Remseck am Neckar

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte

30.04.2019, 05:06 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Remseck am Neckar sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen verletzt worden. Der Brand sei inzwischen gelöscht, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Die Rettungskräfte seien gegen 21.00 Uhr alarmiert worden. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.