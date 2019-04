Frankfurt am Main

Lastwagen fährt Schlangenlinien auf A5: Polizei abgedrängt

30.04.2019, 07:10 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 5 bei Frankfurt ist ein schlangenlinienfahrender Lastwagen von mehreren Streifenwagen verfolgt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte, war der Lastwagen mit Anhänger am späten Montagabend auf Höhe des Frankfurter Westkreuzes aufgefallen. Als ein Streifenwagen versucht habe, den Fahrer zu stoppen, habe dieser das Polizeiauto mit seinem Lastwagen in die Mittelleitplanke geschoben. Nach Angaben des Sprechers retteten sich die Polizisten zu Fuß über die Leitplanke.

Daraufhin sei die A5 in Richtung Norden voll gesperrt worden. Mehrere Streifenwagen hätten den Lastwagen verfolgt. Der Fahrer habe aber auch weitere Anhaltezeichen missachtet und sei auf der Flucht mehrfach mit der Mittelleitplanke kollidiert. Nach etwa 1,5 Kilometern krachte der Lkw kurz hinter dem Bad Homburger Kreuz ein weiteres Mal so gegen die Leitplanke, dass die Polizei ihn habe stoppen können. Der Fahrer sei festgenommen worden.

Warum der Mann nicht anhielt, steht laut Polizeisprecher nicht fest. Er sei nicht alkoholisiert gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittele nach ersten Erkenntnissen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zunächst hatte die Hessenschau berichtet.