Gießen

Liegengebliebener Zug bei Gießen sorgt für Ausfälle

30.04.2019, 07:12 Uhr | dpa

Am Dienstagmorgen müssen sich Fahrgäste auf der Zugstrecke Gießen-Frankfurt auf Ausfälle, Verspätungen und Umleitungen einstellen. Betroffen sind die Linien RE30, RB40, RB41, RB49, RE98 und RE99, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte. Grund dafür sei ein Zug, der am Montagabend am Bahnhof in Gießen liegengeblieben sei. Wie lange die Störungen im Bahnverkehr noch andauern, stand zunächst nicht fest.