Offenbach am Main

Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen am 1. Mai

30.04.2019, 08:16 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich vielerorts auf einen sonnigen und trockenen Feiertag einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, sind nur im Bergland vereinzelt Regenschauer zu erwarten. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 18 bis 22 Grad liegen.

Bereits am Dienstag wird es mit Höchstwerten von 16 bis 20 Grad frühlingshaft mild. Am Himmel sind laut DWD nur Quellwolken zu sehen. Der Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum 1. Mai sinken die Temperaturen aber deutlich. Laut DWD werden Tiefstwerte von 3 bis 7, in der Eifel auch um 0 Grad erreicht. Vor allem dort sei leichter Bodenfrost möglich.