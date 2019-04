Offenbach am Main

Am Feiertag viel Sonne im Süden, eher wolkig im Norden

30.04.2019, 08:32 Uhr | dpa

Passanten gehen in einer Parkanlage an gelb blühenden Narzissen vorbei. Foto: Uwe Zucchi/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Wetter in Hessen zeigt sich am Feiertag regional recht unterschiedlich: Während sich die Menschen in Südhessen bei bis zu 22 Grad auf einen heiteren 1. Mai freuen können, bleibt es im Norden bei maximal 18 Grad eher wolkig. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mit. Ein paar vereinzelte Tropfen gibt es aber voraussichtlich nur im Bergland.

Am Dienstag soll es überall überwiegend heiter und mild werden. Die Temperaturen erreichen laut DWD-Vorhersage maximal 17 bis 20, im Bergland 16 Grad. In der Nacht zum 1. Mai kühlt es mit Tiefstwerten von 4 bis 7 Grad deutlich ab. Im Bergland kann es bei Temperaturen in Bodennähe von bis zu 0 Grad auch zu leichtem Frost kommen.